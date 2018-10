später lesen Blaulicht Altölkanister auf dem Parkplatz Teilen

Unbekannte haben am Montag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz „Warschauer Platz“ an der B 53 in Pünderich einen aufgeschnittenen Plastikkanister mit 20 Liter Altöl abgestellt. Die Polizeiinspektion Zell vermutet, dass ein Ölwechsel durchgeführt wurde.