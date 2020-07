Blaulicht : Unbekannte entsorgen illegal Müll bei Flußbach

Rigips-Platten, Hausmüll und Farbe sind zwischen Flußbach und Wittlich Neuerburg illegal entsorgt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem von der K25 zwischen Flußbach und Wittlich-Neuerburg abgehendem Waldweg wurden am Samstag, 4. Juli, illegale Müllablagerungen festgestellt. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.