Altreifen und Farbeimer : Unbekannte entsorgen illegal Müll in Strotzbüsch

Unbekannte entsorgen illegal Müll in Strotzbüsch

Strotzbüsch Mehrere Reifen und Farbeimer wurden an der Schutzhütte entsorgt.

Auf dem Parkplatz an der Schutzhütte in Strotzbüsch an der L 52 (Siebenbachtal) haben Unbekannte illegal Müll entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort zwischen dem 9. März (Montag), 14 Uhr, und Dienstag, 10. März, 14 Uhr mehrere Altreifen sowie leere und teilweise gefüllte alte Farbeimer abgestellt.