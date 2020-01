Hinweise gesucht : Unbekannte entsorgen Müll

Müllablagerung Leudersdorf. Foto: TV/Polizei Daun

Leudersdorf (red) Unbekannte haben zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, eine erhebliche Menge an Müll, vornehmlich Sperrgut auf einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Leudersdorf entsorgt. Der Ablageort befindet sich am Waldrand im Bereich Vor Ruder/Auf der Dell und kann über die Mirbacher Straße angefahren werden.

