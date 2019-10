Büdesheim : Unbekannte entsorgen säckeweise Müll in der Natur

Büdesheim (red) Unbekannte haben in Büdesheim (VG Prüm) gleich säckeweise illegal Müll abgelagert. Wie die Polizei erklärt, sollen die Täter mehrere Säcke mit Glaswolle an einer Hecke an einem Feldweg zwischen der B 410 und der K 172 im Flur "Auf dem Fürstenberg" am Treisbach in der Natur entsorgt haben.

