Festzelt beschädigt Unbekannte fällen Maibaum in Ayl

Ayl · Schabernack mit Folgen: In der Nacht auf Montag, 1.Mai, haben Unbekannte in Ayl zwischen 2 Uhr und 6 Uhr den Maibaum auf dem Dorfplatz gefällt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Baum dabei in einen Pavillon der Freiwilligen Feuerwehr Ayl, welcher dadurch beschädigt wurde.

01.05.2023, 12:40 Uhr

Foto: TV/Klaus Kimmling