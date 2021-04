Polizei : Unbekannte fischen illegal Forellen

Hermeskeil-Thiergarten Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 22. April, aus einer Teichanlage in der Nähe des Hermeskeiler Industriegebiets „Grafenwald“ eine Vielzahl an Forellen illegal abgefischt. Im Bereich Thiergarten gegenüber der Narzissenwiese an der Landstraße 166 töteten sie die Tiere und ließen die Fischabfälle zurück.

Zudem wurden dort auch Altreifen illegal abgelagert.