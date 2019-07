Gewalt : Unbekannte Gruppe belästigt Frau und schlägt Fahrradfahrer in Trier - Zeugen gesucht

Unbekannte Gruppe belästigt Frau und schlägt Fahrradfahrer in Trier - Zeugen gesucht

Trier Gleich zwei Mal haben mehrere unbekannte Täter laut Polizei am Freitag, 5. Juli, gegen 23.20 Uhr, Menschen in Trier angegriffen. Erst belästigten sie eine Frau, dann schlugen sie einen Fahrradfahrer zusammen.

In der Straße In der Reichsabtei i haben am späten Freitagabend, 5. Juli, gegen 23.20 Uhr, mehrere unbekannte Täter Menschen angegriffen.