Blaulicht : Mehrere Schilder  beschädigt

Bernkastel-Kues (red) In der Gewerbestraße in Bernkastel-Kues sind nach Mitteilung der Polizei zwei Schilder beschädigt worden, die mit einem Masten im Boden eines Fahrbahntrenners verankert waren.

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Samstag, 26. September, 18 Uhr und Sonntag, 27. September, 12.45 Uhr. Der Verursacher sei vermutlich aus Richtung Cusanus-Kreisel in die Gewerbestraße eingebogen und habe dabei die Kontrolle über sein Auto verloren, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam und den Schaden verursachte, so die Polizei. Am Unfallort stellte die Polizei Fahrzeugteile sicher, die auf einen schwarzen Ford Focus III schließen lassen.