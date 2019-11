Illegale Entsorgung : Unbekannter entsorgt Farb- und Bitumen-Eimer

Oberehe-Stroheich (red) Unbekannte haben mehrere Farb- und Bitumeneimer illegal im Bereich des Parkplatzes „Am Sauerbrunnen" an der Bundesstraße 421 zwischen Hillesheim und Oberehe-Stroheich entsorgt. Das ist der der Polizeiinspektion Daun erst am 13. November gemeldet worden.

Die Beamten gehen davon aus, dass die illegale Entsorgung vermutlich am Montag, 11. November, über die Bühne ging. Bereits am 5. November gab es einen ähnlichen Fall in Darscheid, wie die Polizeiinspektion Daun bereits berichtet hatte. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise der Täter, sowie der nahezu identischen abgelegten Gegenstände, dürfte ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen sein, so die Polizei.