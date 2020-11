Kriminalität : Diebe versuchen in Haus in Gerolstein einzudringen

Diebe versuchen in Haus in Gerolstein einzudringen

Gerolstein Die Polizei bittet um Hinweise auf einen versuchten Einbruch in der Gerolsteiner Hauptstraße

Der oder die unbekannten Täter haben in dem Zeitraum vom Sonntag, 1. November, 20 Uhr bis Dienstag, 3. November, 10 Uhr, laut Polizei mehrfach vergeblich versucht, die Haustür eines Drei-Familien-Hauses in Gerolstein in der Hauptstraße, aufzuhebeln. Aus unbekannten Grund haben sie von ihrem Vorhaben abgelassen und sich, ohne in das Objekt einzudringen, in unbekannte Richtung entfernt.