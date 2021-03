Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Niederscheidweiler

Niederschweidweiler Eventuell wurden die Täter gestört. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

(red) Nach Mitteilung der Polizei haben Unbekannte am Donnerstag, 18. März, versucht, in ein Wohnhaus in Niederscheidweiler einzubrechen. Demnach kam es gegen 2 Uhr zu dem Einbruchversuch in das Haus, das in der Hauptstraße steht.