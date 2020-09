Kriminalität : Diebe stehlen Touchscreen-Monitor von Traktor

Gerolstein-Roth Diebe entwenden Touchscreen-Monitor und verursachen hohen Schaden

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Diebe im Zeitraum vom 31. August, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 1. September, 8 Uhr in Gerolstein-Roth aus einem neuen Traktor einen Touchscreen-Monitor entwendet. Der Traktor war vor einem Landmaschinenhandel abgestellt. Der Monitor war zur Steuerung von Anbaugeräten und weiteren Funktionen der Maschine verbaut. Um an diesen Gegenstand zu gelangen, mussten die Täter die Tür des Schleppers aufbrechen. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, 06592/96260