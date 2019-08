Polizei : Unbekannte heben Gullydeckel aus

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (mh) Für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr haben Unbekannte am Samstag zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr gesorgt: Sie hoben in der Hauptstraße in Gerolstein zwei Gullideckel aus. Ein Deckel wurde in der Nähe des Tatorts gefunden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um kein Kavaliersdelikt handelt, da dies zu schweren Verkehrsunfällen führen kann.