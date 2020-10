Kriminalität : Unbekannte heben Gullydeckel aus

Foto: Fritz-Peter Linden

Lieser Kein Streich, sondern eine Straftat ist das Ausheben von Gullydeckeln. Darauf weist die Polizei aus aktuellem Anlass hin. Denn sowohl am Sonntag gegen 17.30 Uhr, als auch am Montag gegen 16.30 Uhr wurden in der Kirchstraße in Lieser Gullydeckel entnommen und auf die Fahrbahn gelegt.

Dadurch entstand eine Gefahr für den Straßenverkehr. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte rechtzeitig die Hindernisse auf der Fahrbahn und setzte die Gullydeckel wieder ein.