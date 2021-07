Blaulicht : Unbekannte heben Gullideckel aus und lösen Bremse - Auto rollt gegen Hauswand

Waldrach In Waldrach haben Unbekannte in der Nacht die Handbremse eines Autos gelöst. Der Wagen rollte gegen eine Hauswand. Zudem wurde ein Gullydeckel ausgehoben und ein weiteres Auto wurden beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, lösten in der Nacht zum Sonntag ein oder mehrere unbekannte Täter die Handbremse eines unverschlossenen Autos, das dann gegen eine nahe gelegene Hauswand rollte. An dem Wagen und an der Hauswand entstand Sachschaden. Kurz darauf fand eine Streife in Tatortnähe einen ausgehobenen Gullydeckel und ein weiteres leicht beschädigtes Auto. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502-915710.