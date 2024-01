Scheibe eingeschlagen Unbekannte klauen Geldbörse aus Auto

Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 17 und 23.55 Uhr ein in der Straße „Zur Büschkapelle“ in Gerolstein abgestellte Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite ein. Dann öffneten sie die Tür, durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich ein Portemonnaie. Wie viel Geld und letztlich welche Bankkarten und Ausweispapiere darin waren, ist ebensowenig bekannt wie die Schadenshöhe am Auto.