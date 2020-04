Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung : Unbekannte klettern auf Schuldach

Foto: Polizei Bitburg

Thalfang Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag, 9. April, und Mittwoch, 15. April, unberechtigt Zutritt auf das Dach der Erbeskopf-Realschule Plus in Thalfang verschafft. Dazu wurde ein Vorhängeschloss der Sperrvorrichtung an einer Außenleiter beschädigt und mitgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der 06533/9374-0 zu melden.