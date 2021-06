Polizei sucht Zeugen : Unbekannte laden Sperrmüll auf Parkplatz bei Wasserliesch ab

Auf dem Parkplatz des Naturschutzgebietes "Orchideenparadies" in Wasserliesch ist am Sonntag eine größere Menge Sperrmüll illegal abgeladen worden. Foto: Polizei Saarburg

Wasserliesch Zerlegte Schränke, Möbel und ein Kühlschrank einfach in der Natur abgeladen: Die Polizei Saarburg ermittelt in einem Fall von illegaler Sperrmüll-Entsorgung bei Wasserliesch.

Ausgerechnet auf dem Parkplatz des Naturschutzgebietes „Orchideenparadies“ in Wasserliesch ist laut Polizei am Sonntag eine größere Menge an illegal entsorgtem Sperrmüll entdeckt worden. Bislang unbekannte Täter haben dort am hinteren Ende des Platzes vor einem Gebüsch eine Vielzahl von zerlegten Schränken, Polstermöbeln und eine Kühl-/Gefrierkombination abgelagert. Die genannten Gegenstände stammen laut Polizei vermutlich aus einer Wohnungsauflösung.