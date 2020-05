Blaulicht : Unbekannte lösen in Hermeskeil Radschrauben

Foto: Klaus Kimmling Foto: klaus kimmling

Reinsfeld Unbekannte haben in Reinsfeld in der Straße Heiligkreuz wiederholt mehrere Radschrauben an zwei Autos gelöst. Zudem wurde ein Reifen durch das Eindrehen einer Schraube beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies im Zeitraum zwischen Freitag, 24. April, 22 Uhr, bis Mittwoch, 29. April, 9 Uhr.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 06503/91510.

(red/iro)