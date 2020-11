Gefährlicher Eingriff : Unbekannte lösen Radmuttern an Auto in Prüm

Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es laut Polizei vermutlich in der Nacht zum Sonntag in Prüm. Unbekannte Täter haben dort im Schlehdornweg sämtliche Radmuttern des vorderen linken Reifens eines dort geparkten Autos mutwillig gelöst.

Während der Fahrt seien dann zunächst die Radmuttern abgefallen, anschließend habe sich die Felge nahezu vollständig gelöst. Zum Glück befand sich der Fahrer laut Polizei zu diesem Zeitpunkt im Stadtgebiet, sodass es auf Grund der geringen Geschwindigkeiten zu keinem schweren Unfall gekommen sei.