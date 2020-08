Blaulicht : Unbekannte lösen Radmuttern auf Parkplatz in der Eifel

Pronsfeld Gelöste Radmuttern können schnell zu gefährlichen Unfällen führen. Nur weil eine Frau in Pronsfeld die Unregelmäßigkeiten schnell bemerkte, konnte ein solcher verhindert werden. Nun läuft die Zeugensuche.

Das hätte schlimmer enden können: Am Sonntag, 23. August, bemerkte eine Fahrerin klackernde Fahrgeräusche und ein unruhiges Fahrverhalten ihres PKW, einem Smart, als sie vom Parkplatz an der Bahnhofstraße in Pronsfeld losfahren wollte. Das teilt die Polizei am Dienstagabend mit.