Sachbeschädigung : Unbekannte lösen Radschrauben

Neroth Laut Polizei haben Unbekannte in Neroth bei einem Passat die Radmuttern gelöst. Während der Fahrt verlor der Wagen dadurch das Rad. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich durch von Unbekannten gelöste Radmuttern hat sich während der Fahrt von Neunkirchen in Richtung Neroth bei einem VW Passat die Radmuttern und damit auch das linke Hinterrad gelöst. An dem Auto entstand Sachschaden. Die Polizei vermutet, dass die Radmuttern zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 14 Uhr gelöst wurden. Das Auto war zu dieser Zeit vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in Neroth geparkt.