später lesen Polizei Unbekannte randalieren in öffentlichem Klo FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Kürzlich ein Vorfall in Gerolstein, nun in Hillesheim: Zum wiederholten Mal haben Unbekannte in der öffentlichen Toilettenanlage in der Markthalle am Viehmarkt in Hillesheim randaliert. Der jüngste Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 9. März, und Dienstag, 19. März.