Polizei sucht Zeugen : Unbekannte reißen Holzbohlen aus einer Brücke über die Prüm

Prüm Unbekannte haben Holzbohlen aus dem Bauwerk entfernt. Das dadurch entstandene Loch birgt für Fußgänger oder Radfahrer hohe Gefahren.

Ein Fußgänger hat der Polizei Prüm bereits am Sonntag, 15. März, eine Beschädigung an der Fußgängerbrücke zwischen dem Gerberweg in Prüm und dem Messegelände gemeldet. Die Brücke führt über die Prüm und wird sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrern genutzt. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass durch unbekannte Täter gewaltsam zwei Holzbohlen der Lauffläche entfernt und in die Prüm geworfen wurden. Durch die fehlenden Holzbohlen entstand ein etwa 30 Zentimeter breiter Spalt, durch den Nutzer der Brücke rund eineinhalb Meter in die Tiefe hätten fallen können, was erhebliche Verletzungsgefahren für Fußgänger und Radfahrer birgt. Seitens der Polizei Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Brücke wurde bis zur Reparatur durch die Stadt Prüm gesperrt.