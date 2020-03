Kriminalität : Einbrecher wollen in Dauner Bäckerei eindringen

Daun Durch ein Fenster wollten Einbrecher in eine Bäckereifiliale eindringen.

Durch mehrfaches Hebeln eine Fensterscheibe versuchten bislang Unbekannte im Zeitraum von Sonntag,15. März, bis Montag, 16. März, das Fenster eines Büro einer Bäckereifiliale in der Trierer Straße in Daun gewaltsam zu öffnen. Laut Polizei wollten sie so in das Innere des Gebäudes eindringen.