Blaulicht : Unbekannte schießen auf Blitzeranhänger an der A1 – Zeugen gesucht

Trier Attacke auf den Blitzeranhänger des Polizeipräsidiums Trier an der A1: Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt, haben Unbekannte am Freitagabend auf das zwischen der Anschlussstelle Mehring und dem Rastplatz Hochwald West an der Richtungsfahrbahn Saarbrücken positionierte Gerät geschossen.

Die Schüsse fielen laut Polizei gegen 21.05 Uhr. „Der Anhänger wurde von vier Geschossen direkt getroffen. Dabei wurde das Gehäuse und die Scheibe beschädigt, die sich vor der Optik befindet. Darüber hinaus wurden zwei Streifschüsse festgestellt“, heißt es vonseiten der Polizei.

In wenigen Metern Entfernung zum Anhänger fanden die Beamten eine neun Millimeter-Patronenhülse. Die Beamten weiter: „Möglicherweise hielt ein Fahrzeug in dieser Entfernung auf dem Standstreifen vor dem Anhänger an. Der oder die Insassen gaben dann die Schüsse ab und fuhren anschließend weiter.“