Blaulicht : Unbekannte schießen in Wittlich auf Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich Weil die Scheibe an seinem BMW gesplittert war, hat ein Autofahrer in Wittlich die Polizei gerufen. Doch damit nicht genug: Die Beamten haben am Auto Einschusslöcher gefunden.

Keine alltägliche Autobeschädigung: Am Dienstag, 14.April, haben auf dem Rommelsbach-Parkplatz in Wittlich Unbekannte einen blauen BMW beschädigt. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Morgen dort abgestellt, musste dann gegen 14 Uhr bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass die Heckscheibe gesplittert war. Das teilt die Polizei Wittlich mit.

Eine Spurensuche am Fahrzeug ergab, dass sowohl die Heckscheibe als auch der hintere Kotflügel der Beifahrerseite jeweils ein Einschussloch aufwies. Daher ist zu vermuten, dass der unbekannte Täter mit einer Schusswaffe (vermutlich Softair-Waffe oder Luftdruckwaffe) zwei Schüsse auf das geparkte Fahrzeug abgegeben hat.