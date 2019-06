Polizei : Unbekannte schießen auf Haus

Die Polizei ermittelt. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bleckhausen Der Besitzer eines Hauses „In der Dorfwies“ in Bleckhausen meldete erst jetzt der Polizei, dass am 3. Juni auf sein Haus geschossen worden sei – auf zwei Fenster und die Fassade. Die Beamten stellten am Tatort mehrere Projektile einer Luftdruckwaffe sicher.