Polizei : Unbekannte schießen mit Signalfeuerwaffe auf Vordach

Foto: TV/Klaus Kimmling

Steffeln Wie die Polizei erst gestern mitteilte, ist es in der Silvesternacht in der Brunnenstraße in Steffeln zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die Polizei mit, dass sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt habe, dass durch einen Schuss mit einer Signalfeuerwaffe das Glasvordach über einer Haustür in der Brunnenstraße beschädigt wurde.

