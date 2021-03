Polizei ermittelt : Unbekannte schlagen auf Auto in Saarburg ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Am Samstag wurde zwischen 21.45 und 22 Uhr vor einer KFZ-Werkstatt in Saarburg-Beurig in der Bahnhofstraße ein dort geparkter PKW der Marke Mercedes Benz beschädigt.

Unbekannte Täter schlugen laut Polizei mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand drei Mal auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe wurde dabei erheblich beschädigt und muss erneuert werden. Die entstandene Schaden beläuft sich auf auf rund 1000 Euro.