Auf dem Krankenhausparkplatz : Unbekannte schlagen in Hermekeil Autoscheibe ein und klauen Geldbeutel

Unbekannte schlagen in Hermekeil Autoscheibe ein und klauen Geldbeutel

Hermeskeil Die Täter waren in der Nacht auf dem Krankenhausparkplatz unterwegs.

Unbekannte haben laut Mitteilung der Polizei in Hermeskeil ein Auto aufgebrochen. Zwischen Dienstag, 25. August, 21.30 Uhr und dem darauf folgenden Mittwoch, 5.30 Uhr, haben dieTäter auf dem Parkplatz des St -Josef- Krankenhauses die Scheibe des Autos eingeschlagen und einen Geldbeutel der im Fahrzeug lag, gestohlen. In dem Geldbeutel war neben Karten und Ausweisen ein geringer Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.