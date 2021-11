Blaulicht : Scheibe eingeschlagen

Lieser Die Polizei sucht Zeugen: In der Moselgemeinde Lieser haben Unbekannte eine Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Ärger für einen Autobesitzer in Lieser: Unbekannte haben die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das auf einem Privatparkplatz an der Moselstraße abgestellt war. Betroffen war die Fahrerseite. Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum vom 16. November, 19 Uhr, bis 18. November, 21.30 Uhr, ereignet haben. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531/95270.