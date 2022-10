Polizei : Unbekannte schlagen Heckscheibe eines Wagens in Irsch ein

Unbekannte schlagen Heckscheibe eines Wagens in Irsch ein

Irsch Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 29. September, die Heckscheibe eines Autos in Irsch eingeschlagen. Wie die Polizei weiter berichtet, handelt es sich bei dem Wagen um das Model Sandero der Marke Dacia.

Das Auto war in der Ortslage auf einem Stellplatz vor einem Einfamilienhaus in der Saarburger Straße, in der Nähe des Ortsausgangs Richtung Saarburg, abgestellt. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde laut Polizei nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 800 Euro.