Purer Vandalismus Unbekannte schlitzen Anhängerplane in Gerolstein auf

Wie der Eigentümer nun erst bemerkte und der Polizei mitteilte, haben Unbekannte in der Zeit von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag seinen in der Stefan-Dohm-Straße in Gerolstein abgestellten Anhänger massiv beschädigt, indem sie die Plane aufgeschlitzt haben. Die Polizei in Gerolstein erbittet Hinweise unter Telefon 06591/95260.