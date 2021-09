Polizei : Ortsschild in Mehren gestohlen

Foto: dpa/Fabian Strauch

Mehren (red) Die Polizeiinspektion Daun wurde am Samstag informiert, dass in Mehren sowohl an der Landesstraße 68/Dauner Straße als auch an der Landesstraße 16/Schalkenmehrener Straße die Ortsschilder abgeschraubt worden sind.

