Polizei : Unbekannte brechen in Haus in Trier-Ehrang ein

Unbekannte brechen in Haus in Trier-Ehrang ein

Trier-Ehrang Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Trier-Ehrang eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen.

(red/vk) Was für ein Schock für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Trier-Ehrang. Wie die Polizei mitteilt, brachen am Donnerstag, 29. Oktober, zwischen 11.30 und 19 Uhr Unbekannte in das Einfamilienhaus ein.