Unbekannte sprayen Graffiti an die Villa Keller in Saarburg

Saarburg (red/mai) Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Wände des Hotels Villa Keller in Saarburg wurden durch bislang unbekannte Täter durch Schriftzüge in Graffitiart beschmutzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 16. Mai, und Dienstag, 18. Mai, am Werk waren.