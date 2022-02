Kriminalität : Unbekannte sprengen Geldautomat in Bausendorf (Fotos)

Unbekannte sprengen Geldautomat in Bausendorf (Fotos)

Bausendorf Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen einen Geldautomat gesprengt. Was bisher bekannt ist.

Bislang unbekannte Täter sprengten in den frühen Morgenstunden des 18.02. einen Geldautomaten der Volksbankfiliale in der Trierer Straße in Bausendorf, teilt die Polizei mit. Anwohner hatten gegen 2 Uhr einen lauten Knall gehört.