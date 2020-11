Lauter Knall gegen 5 Uhr : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schweich

Schweich Zeugen haben gegen 5 Uhr einen lauten Knall gehört. Wieder wird in der Region ein Bankautomat ausgeraubt. Die Täter sind auf der Flucht.

Unbekannte Täter haben nach Mitteilung der Polizei am frühen Montagmorgen, 2. November, einen Geldautomaten der Sparkasse Trier aufgebrochen, der am Tedi-Markt im Ermesgraben in Schweich angebracht war. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten Zeugen kurz vor 5 Uhr einen Knall gehört. Offenbar hatten mehrere Täter den Automaten gesprengt und waren anschließend mit einem dunklen Auto geflüchtet. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. An dem Gebäude entstand Sachschaden.

Für Geldautomatensprengungen ist in Rheinland-Pfalz das Landeskriminalamt zuständig, das nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 22 Fälle zu bearbeiten hatte. 2020 hat es allein im Kreis Vulkaneifel (bisher) drei solcher Vorfälle gegeben: im Mai in Hillesheim, im September in Strohn und dann im Oktober in Gerolstein. Auch sonst kam es 2020 in der Region bereits zu Geldautomatensprengungen. Anfang August der Geldautomat der VVR in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich); einen Tag später, am 6. August, kam es zu einem weiteren Vorfall im grenznahen Weiswampach (Luxemburg). Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat aus der Verankerung gerissen.