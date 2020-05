Vulkaneifel : Unbekannte sprühen Schriftzüge an Grillhütte und Realschule plus



Daun/Strotzbüsch An der Realschule plus in Daun und an der Grillhütte in der Ortsgemeinde Strotzbüsch haben unbekannte Täter diverse Schriftzüge an Wände und Sitzflächen gesprüht.

An der Realschule plus in Daun haben Unbekannte diverse Schriftzüge mittels Farbe an Wänden und einer Treppe aufgesprüht. Die aufgesprühte Farbe sei nicht abwaschbar, so die Polizei, die Beseitigung dürfte einen hohen dreistelligen Euro-Bereich kosten. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Schmiereien gab es auch in Strotzbüsch an der Grillhütte: Auch hier dürfte die Beseitigung der aufgesprühten Farbe auf den Holzverkleidungen laut Polizei im mittleren dreistelligen Euro-Bereich liegen.