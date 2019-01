später lesen Polizei Unbekannte stehen Rasenmäher FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(mh) Unbekannte haben einen Balkenmäher der Marke Honda, der auf einem Grundstück im Hamsterweg in Daun-Pützborn abgestellt war, in der Zeit zwischen dem 4. und dem 14 Januar gestohlen. Der Diebstahl war dem Eigentümer erst am Montagmorgen aufgefallen.