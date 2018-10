später lesen Polizei Unbekannte stehlen 3000 Euro teuren Anhänger FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben in Prüm von einem Firmengelände in der Prümtalstraße einen Anhänger gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, handelt sich um einen so genannten Plattformanhänger im Wert von 3000 Euro.