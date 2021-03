Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Diebstahl: In der Neustraße wurde am Sonntagabend eine Alarmanlage gestohlen.

Durch einen oder mehrere bisher noch unbekannte Täter wurde am Sonntag gegen 23.50 Uhr eine an einem Optikfachgeschäft in der Neustraße angebrachte Alarmanlage von der Fassade gerissen und gestohlen. Das akustische und optische Alarmsignal wurde dadurch ausgelöst. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.