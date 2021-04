Blaulicht : Dreiste Täter stehlen in der Eifel mehrere hundert Liter Diesel

Prüm Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag, 14. April, an der Autobahn 60 mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter auf dem Parkplatz Prümer Land West an der A 60 in Fahrtrichtung Bitburg im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19.40 Uhr, und Donnerstag, 4.30 Uhr, zugeschlagen und den Treibstoff aus dem Tank eines dort geparkten Lastwagens entwendet.

Nach Angaben der Polizei schlief der Fahrer während der Tat und bemerkte den Diebstahl erst am frühen Morgen, als er seine Fahrt fortsetzen wollte.