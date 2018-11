später lesen Polizei Unbekannte stehlen Bargeld FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung in der Straße Am Neuberg in Traben-Trarbach eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Das teilte die Polizei mit. Gestohlen wurde Bargeld in Höhe von 520 Euro.