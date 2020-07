4000 Euro Schaden : Unbekannte stehlen Baumaterial aus leerstehendem Haus an der Hunsrückhöhenstraße

Foto: Polizei

Morbach (red) Unbekannte sind nach Mitteilung der Polizei in ein leerstehendes Haus an der Hunsrückhöhenstraße eingebrochen. Zwischen Montagnachmittag, 27. Juli, und Donnerstagabend, 30. Juli, sind die Täter in das Einfamilienhaus in Morbach, im Bereich der ehemaligen Rastanlage Dhrontal, eingedrungen und haben unter anderem einen Sicherungskasten ordnungsgemäß abgeklemmt und gestohlen.

Weiterhin nahem die Täter Ytong-Bausteine und Rigipsplatten sowie diverse Werkzeuge aus dem Haus mit, das derzeit saniert wird. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Da die gestohlenen Gegenstände vermutlich mit einem Transporter, Anhänger oder ähnlichem abtransportiert wurden, erhofft sich die Polizei Hinweise über verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich.