Morbach-Gonzerath : Unbekannte stehlen Deko-Kugeln von Grab

Morbach-Gonzerath Drei silberfarbene Deko-Kugeln sind laut Polizei auf dem Gonzerather Friedhof von einem Grab entwendet worden. Der Diebstahl habe sich zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, ereignet. Laut Polizei haben die Kugeln einen Wert von etwa 35 Euro.

Es handele sich nicht um sakrale Gegenstände. hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei in Morbach, Telefon 06533/9374-0.