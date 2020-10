Polizei : Unbekannte stehlen E-MTB von Radträger

Socl ein E-MTB wurde in Bernkastel-Kues gestohlen. Foto: TV/Polizei Bernkastel

Bernkastel-Kues Unbekannte haben zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, in Bernkastel-Kues ein hochwertiges E-Mountainbike der der Marke Scott gestohlen. Das Rad war auf dem Heckfahrzeugträger eines Autos befestigt, das in Höhe der Hausnummer 54 in der Brüningstraße geparkt war.

Die Täter knackten die Sicherung und endwendeten das Rad.