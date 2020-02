Polizei : Unbekannte stehlen Fußballtore von Grundstück

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Daun-Weiersbach Wie der Polizeiinspektion Daun erst jetzt mitgeteilt wurde, wurden bereits am 31. Januar zwei kleine Fußballtoren von einem Privatgrundstück in der Straße Am Sonnenhang gestohlen. Vermutlich wurde sie mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken